Принц Гарри публично ущипнул Кейт Миддлтон за интимное место

Оказывается, ничто человеческое не чуждо даже членам королевской семьи. Принц Гарри позволил себе ущипнуть Кейт Миддлтон за причинное место.

Правила и этикет британской короны довольно строги, однако некоторые умеют их нарушать. Не попадаться при этом юного принца явно не научили. С другой стороны, вряд ли бы в 2011 году он провернул такое дело, если бы не был уверен в себе.

По всей видимости, Гарри посчитал, что, раз между ним и супругой брата непринужденные дружеские отношения, то он может позволить себе вольность. Во время Знаменного марша, когда вся монаршая семья собирается на балконе Букингемского дворца, мужчина ущипнул герцогиню Кембриджскую за выдающие прелести.

Кейт наклонилась к юным королевским особам, и в этот момент супруг Меган Маркл провернул свое дельце. Остался ли он довольным – вопрос, однако герцогиня явно смутилась.

"Кейт дернулась, а ее лицо окаменело, будто она не могла поверить в то, что произошло у нее за спиной. А затем она и все остальные разразились смехом", – поведал очевидец.



Как сообщает Teleprogramma.pro, сначала девушка не поняла, что произошло. Миддлтон была удивлена. Она попыталась сохранить невозмутимое выражение лица, однако не сумела и звучно рассмеялась. Вскоре к ней присоединились остальные члены британского двора.

Так принц Гарри попал в курьезную ситуацию. Он и сам не сдержал хихиканья, а после густо покраснел от осознания своего хулиганства и закрыл лицо ладонями.