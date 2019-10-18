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Общество

Шторм: Кейт Миддлтон и принц Уильям оказались на волоске от смерти

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: www.globallookpress.com
Жизнь Кейт Миддлтон и принца Уильяма подверглась серьезной опасности. Из-за ужасного шторма их самолет дважды не смог приземлиться в Исламабаде.
прочитано 229 раз

Молодая семья прибыла в Пакистан с официальным визитом. Кейт Миддлтон и принц Уильям уже побывали в Лахоре, откуда намеревались вылететь в столицу страны – Исламабад, однако подвела погода. 

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Судно покинуло город, но дважды не смогло приземлиться, передает Life со ссылкой на Daily Mail. Отмечается, что оно попало в серьезную турбулентность. На опубликованных кадрах видно, что за иллюминаторами мигают молнии. Небо занесено темными тучами, двигаться сквозь которые крайне тяжело в условиях плохой освещенности. Судя по всему, лайнер покинул Лахор ближе к ночи.

Как пояснил источник, Airbus A330 пытался достичь взлетно-посадочной полосы военной базы в гарнизонном городе Равалпинди, прилегающем к Исламабаду, а после и в самой столице. В итоге он был вынужден повернуть обратно в Лахор.

Несмотря на нервозность, принц Уильям позволял себе шутить. Монаршая особа оставалась в позитивном состоянии духа и не поддавалась панике. Она даже заглянула к пилотам, чтобы поинтересоваться, есть ли шанс добраться до пункта назначения.

Королевский корреспондент Ребекка Инглиш, летевшая на том же лайнере с остальными представителями прессы, описала случившееся так: "Пилот кружил вокруг (города. – Прим. ред.) в течение часа, но молния и турбулентность были настолько жуткими, что нам пришлось лететь обратно. Пожалуй, это самая сильная тряска, в которой мне довелось побывать".

Автор: 18 октября 2019, 10:16
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