Красавица Жасмин: босую Миддлтон сравнили с принцессой из мультфильма

Члены британской королевской семьи побывали на экскурсии в мечети Бадшахи. Кейт Миддлтон для похода в святое для мусульман место облачилась в традиционную одежду пакистанских женщин – шальвар-камиз. Наряд для герцогини изготовил известный в тех краях дизайнер Махен Хан.
Облачение Миддлтон состояло из бирюзовых брюк, удлиненной шифоновой туники и платка в тон. Практически все элементы наряда Кейт были украшены золотой вышивкой и окантовкой такого же цвета. Восточный образ сделал герцогиню Кембриджскую похожей на красавицу-принцессу Жасмин из диснеевского мультфильма "Алладин".
Отметим, что принц Уильям выглядел более привычно. Внук британской королевы надел кремовый льняной костюм и голубую рубашку и черные носки (при входе в мечеть принято снимать обувь). Примечательно, что его супруга была босиком.
Герцоги Кембриджские довольно долго осматривали мечеть знакомясь с ее внутренним убранством. После члены монаршего семейства присоединились к беседе религиозных лидеров. Речь шла о создании межконфессиональной гармонии в общинах.
Стоит отметить, что до посещения мечети Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с детьми-сиротами в стенах благотворительной организации SOS Children’s Village. Герцогиня впервые за время пакистанского тура выступила там с официальной речью. Также у августейшей четы запланирован визит в онкологический госпиталь и исследовательский центр Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital & Research Centre. Супруги пойдут по следам принцессы Дианы, которая посещала госпиталь в 1996 году, за 18 месяцев до своей гибели.
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