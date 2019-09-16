Дочь с потрохами сдала Кейт Миддлтон

Четырехлетняя наследница герцога и герцогини Кембриджских учится вместе со старшим братом, шестилетним Джорджем, в одном из престижных учебных заведений Британии – школе имени Томаса Баттерси. Шарлотта по секрету поведала подружкам, что Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз.
Слова девочки удивили преподавателей. Дочь Кейт Миддлтон сообщила, что мама подарит ей сестренку, передает издание New Idea. По данным педагогов, Шарлотта говорила очень громко и казалась очень уверенной в том, что ее мать беременна.
По данным инсайдеров, это была та самая бомба, которую дочь Кейт Миддлтон обронила в первую же неделю учебы. Журналисты отметили, что пока не ясно, можно ли верить словам принцессы Шарлотты, которая могла неправильно понять услышанное от родителей или вовсе сочинить то, что ей хотелось бы видеть.
Напомним, Кейт Миддлтон вошла в британскую королевскую семью в 2011 году. В браке герцог и герцогиня Кембриджские стали родителями трех детей: шестилетнего Джорджа, четырехлетней Шарлотты и годовалого Луи.
Как писали "Дни.ру", ранее у дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон обнаружилась новая слабость. Как оказалось, юная Шарлотта обожает единорогов.
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