Кейт Миддлтон с мужем прокатились на экзотическом транспорте (видео)

Представителей британской монаршей семьи под вспышки фотокамер подъехали к месту проведения встречи в ярко расписанном, украшенном светодиодными лентами и цветастой тканью тук-туке. Из него вышел принц Уильям, а после показалась Кейт.
На мероприятие герцог Кембриджский прибыл в национальном пакистанском наряде – шервани – цвета морской волны. Его супруга выбрала мерцающее изумрудное платье от дизайнера Дженни Пэкхем. Образ Миддлтон дополнил шифоновый шарф и серьги от местного ювелирного бренда Onitaa, сообщает телеканал "360".
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