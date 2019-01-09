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Общество

Названа цель вбросов о переезде Скрипаля

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
В посольстве России в Великобритании оценили сообщения местных СМИ и спецслужб о судьбе экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Соединенном Королевстве. Высказал свою точку зрения по данному вопросу и заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.
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По информации издания The Telegraph, после выписки из больницы Скрипали переехали на юг страны, где живут под наблюдением врачей. Газета утверждает, что они вовсе не в изоляции в Великобритании. Якобы отца и дочь посещают друзья.

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Сюжеты Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Российские дипломаты считают, что данные британских СМИ – домыслы. Они уверены, что экс-полковника ГРУ с дочерью в Соединенном Королевстве удерживают насильственно.

"Что касается сообщений о проживании Скрипалей, изменении их внешности, предоставлении Юлии Скрипаль работы, требующей владения русским языком, поддержании ею контактов с друзьями, то они, если читать внимательно, являются не более чем предположениями", – сказано в сообщении дипмиссии. Подробности покушения на Скрипаля в посольстве России и вовсе назвали вбросом.

В свою очередь Игорь Шатров убежден, что вброс специально сделан после Нового года, чтобы "кампания приобрела какое-то новое звучание". Он считает, что сообщения об изменении внешности Сергеем Скрипалем могут говорить о том, что этого человека уже нет в живых. "Обвинения в отравлении легли очень важным для Запада кирпичом в фундамент всех обвинений против России", – цитирует Шатрова RT.

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Публикация от Справочник Дипломата (@my_diplomacy)

Напомним, 4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери. Власти Великобритании бездоказательно заявили о причастности к инциденту России. В Москве все обвинения отвергли.

Автор: Людмила Фоканова9 января 2019, 08:37
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Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

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