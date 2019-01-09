Названа цель вбросов о переезде Скрипаля

В посольстве России в Великобритании оценили сообщения местных СМИ и спецслужб о судьбе экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Соединенном Королевстве. Высказал свою точку зрения по данному вопросу и заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

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