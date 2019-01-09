Названа цель вбросов о переезде Скрипаля
По информации издания The Telegraph, после выписки из больницы Скрипали переехали на юг страны, где живут под наблюдением врачей. Газета утверждает, что они вовсе не в изоляции в Великобритании. Якобы отца и дочь посещают друзья.
Российские дипломаты считают, что данные британских СМИ – домыслы. Они уверены, что экс-полковника ГРУ с дочерью в Соединенном Королевстве удерживают насильственно.
"Что касается сообщений о проживании Скрипалей, изменении их внешности, предоставлении Юлии Скрипаль работы, требующей владения русским языком, поддержании ею контактов с друзьями, то они, если читать внимательно, являются не более чем предположениями", – сказано в сообщении дипмиссии. Подробности покушения на Скрипаля в посольстве России и вовсе назвали вбросом.
В свою очередь Игорь Шатров убежден, что вброс специально сделан после Нового года, чтобы "кампания приобрела какое-то новое звучание". Он считает, что сообщения об изменении внешности Сергеем Скрипалем могут говорить о том, что этого человека уже нет в живых. "Обвинения в отравлении легли очень важным для Запада кирпичом в фундамент всех обвинений против России", – цитирует Шатрова RT.
Напомним, 4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери. Власти Великобритании бездоказательно заявили о причастности к инциденту России. В Москве все обвинения отвергли.
Певец свернул не туда
Поступок президента оценили граждане страны
Поклонники взбудоражены
О случившемся сообщил Эдгард Запашный