Секретные файлы: Крымский мост расползается
Документы, которые направлялись из Крыма руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта России. Как сообщают украинские СМИ, эти файлы оказались в распоряжении представителей волонтерского сообщества InformNapalm.
В документах сообщается, что на участке единственной автодороги, ведущей к Крымскому мосту, началось сползание грунта из-за ошибочных действий подрядной организации ООО "Стройгазмонтаж". Оригиналы документов и фотографии, как сообщает "Обозреватель", на эксклюзивной основе предоставили активисты Украинского Киберальянса.
"Повторно напоминаем, что бездействие по решению данного вопроса может повлечь за собой сползание всего основного хода автомобильной дороги и как следствие – прекращение транспортного движения по единственному подходу к Крымскому мосту", – сказано в документе.
Украинские СМИ, как обычно, из простого рабочего момента раздули трагедию. На Украине едва ли не ежедневно появляются статьи и материалы, обосновывающие неизбежность обрушения Крымского моста.
Как писали Дни.Ру, украинские журналисты с удвоенным вниманием следять за строительством железнодорожной части Крымского моста и пытаются выдать даже самые рутинные события на стройке за глобальные провалы. Недавно они решили порадовать своих читателей переносом маршрута на несколько десятков метров южнее.
А причина оказалась простой: была обнаружена античная усадьба царей Боспора при проведении подготовительных работ. И, чтобы сохранить уникальный археологический памятник, железную дорогу у Крымского моста было решено перенести на 140 метров южнее.
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