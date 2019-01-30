Украинцы впали в истерику из-за "гимна" Крымского моста
Видео, о котором идет речь, появилось на YouTube. В песне рассказывается о влюбленных, которые были разлучены, но позже соединились благодаря Крымскому мосту.
Композиция вызвала бурную реакцию в украинском сегменте интернета, на что обратили внимание журналисты издания "Обозреватель". "Это о чем вообще?", "Фу, мои уши не выдержали", – написали пользователи Сети.
Стоит отметить, что творчество какого-либо исполнителя не обязано приходиться по вкусу абсолютно всем. Быть может, новоиспеченный "гимн" Крымского моста найдет своего слушателя и станет одной из самых заметных композиций наступившего года.
Напомним, что автомобильная часть Крымского моста открылась в середине мая прошлого года. С тех пор по ней проехали почти четыре миллиона человек в обе стороны. Сначала проезд открылся для легковых автомобилей, позже – для грузовых.
Строители продолжают возведение железнодорожной части Крымского моста. Пересечь Керченский пролив на поезде можно будет уже к концу этого года.
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