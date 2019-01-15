Украинцы потеряли томос
В эти ведомства был направлен запрос. Однако ни в одном из них о месте нахождения документа не ответили, сообщает портал "Украинские новости".
Так, в аппарате Верховной рады заявили, что информацией не располагают. В администрации президента Петра Порошенко ответа вовсе не предоставили, а лишь привели выдержки из закона, где приводится понятие "публичная информация".
В Министерстве иностранных дел, в свою очередь, заявили, что информацией о копии томоса также не располагают и направили журналистов в министерство культуры, которое занимается в том числе религиозными вопросами. В Минкульте ответа пока не дали.
Напомним, в начале января в Стамбуле глава Константинопольского патриархата Варфоломей подписал томос об автокефалии (независимости) Православной церкви Украины - раскольнической и неканонической структуры, созданной в декабре из нескольких церквей Незалежной.
Главой новой структуры стал митрополит Епифаний – приближенный самопровозглашенного киевского патриарха Филарета.
В Русской православной церкви резко отреагировали на предоставление томоса раскольникам. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал документ "простой бумагой" и результатом личных амбиций украинского руководства.
Действительно, история с томосом была инициирована президентом страны Петром Порошенко. Эксперты полагают, что украинский лидер пошел на раскол для повышения своего изрядно просевшего рейтинга. В марте в Незалежной состоятся выборы главы государства, которые Порошенко может с треском проиграть.
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