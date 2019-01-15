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Общество

Украинцы потеряли томос

Фото: www.globallookpress.com
Журналисты Незалежной не могут найти копию томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Сообщается, что копию документа не предоставили ни администрации президента, ни Верховной раде, ни Министерству иностранных дел. 
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В эти ведомства был направлен запрос. Однако ни в одном из них о месте нахождения документа не ответили, сообщает портал "Украинские новости".  

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Так, в аппарате Верховной рады заявили, что информацией не располагают. В администрации президента Петра Порошенко ответа вовсе не предоставили, а лишь привели выдержки из закона, где приводится понятие "публичная информация".  

В Министерстве иностранных дел, в свою очередь, заявили, что информацией о копии томоса также не располагают и направили журналистов в министерство культуры, которое занимается в том числе религиозными вопросами. В Минкульте ответа пока не дали.  

Напомним, в начале января в Стамбуле глава Константинопольского патриархата Варфоломей подписал томос об автокефалии (независимости) Православной церкви Украины - раскольнической и неканонической структуры, созданной в декабре из нескольких церквей Незалежной.  

Фото: www.globallookpress.com

Главой новой структуры стал митрополит Епифаний – приближенный самопровозглашенного киевского патриарха Филарета. 

В Русской православной церкви резко отреагировали на предоставление томоса раскольникам. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал документ "простой бумагой" и результатом личных амбиций украинского руководства.  

Действительно, история с томосом была инициирована президентом страны Петром Порошенко. Эксперты полагают, что украинский лидер пошел на раскол для повышения своего изрядно просевшего рейтинга. В марте в Незалежной состоятся выборы главы государства, которые Порошенко может с треском проиграть.

Автор: Иван Поляков15 января 2019, 17:56

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