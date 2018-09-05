В России предложили сократить рабочую неделю
По его словам, то, что сегодня делается за пять рабочих дней, можно сделать и за четыре, и даже за три дня. При этом депутат считает, что в короткую рабочую неделю россияне должны трудиться "от звонка до звонка".
"Потому что у нас часто бывает так, что среда – это маленькая пятница, в пятницу уже тоже работа не ладится, так сказать. У нас люди привыкли, что работа не волк – в лес не убежит. Я думаю, что люди будут лучше работать по четыре дня, чем работать никак – пять дней", – цитирует политика Агентство городских новостей "Москва".
Ранее были обнародованы результаты опроса, согласно которому две трети россиян уверены, что могут справиться с объемом работы и за четыре дня. В исследовании были задействованы 302 населенных пунктах России. За сокращение продолжительности рабочей недели высказались 76% опрошенных.
#камчатка #работа_не_волк Название соответствует действительности �� pic.twitter.com/OtEttJQBAN— Фото с Камчатки (@InstaKamchatka) 16 октября 2015 г.
Большинство убеждены, что смогут полезнее использовать освободившееся время. Например, наши соотечественники предпочли бы тратить его на саморазвитие и повышение профессионального мастерства.
Напомним, в ноябре прошлого года в Госдуме предложили сократить продолжительность рабочей недели с 40 до 35 часов. При этом предполагалось, что нововведение коснется лишь тех граждан, которые не курят.
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