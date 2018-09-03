Раскрыт секрет уникального медового месяца Поклонской
Медовый месяц молодожены планируют провести в путешествии по России. И начали они с Крыма. Это удивительное место, считает Поклонская.
"Как вы думаете, где мы отдыхаем? Россия большая, у нас можно посмотреть удивительные места, в каждом уголке нашей страны", – сказала экс-прокурор в эфире телеканала "Россия 24". По словам депутата, в Крыму ей нравится все: Евпатория, Черноморский район, Саки, Феодосия, Судак. "Здесь везде красиво", – сказала Поклонская.
Ранее стало известно, что бывший муж Поклонской Андрей Красильников приезжал в монастырь на Урале, чтобы развенчать брак с Натальей. Это было необходимо, чтобы у его бывшей жены не возникло препятствий для венчания в новом замужестве, пишет Ura.ru.
Немногим позже появилась информация о свадьбе Поклонской. Ее новым мужем стал 47-летний бывший старший следователь по особо важным делам ГСУ ФСНП, а ныне руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев. Бракосочетание состоялось в Крыму.
СМИ выяснили, где Наталья Поклонская проводит медовый месяц.https://t.co/D6udBkeMkx#Поклонская #Крым pic.twitter.com/IlOJxxYsVl— Пятый канал Новости (@5tv) 31 августа 2018 г.
Свадьбу Поклонская отпраздновала в элитном сербском ресторане в Кастрополе.На торжестве у политика и ее избранника, главы аппарата Уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, присутствовали более 30 взрослых и трое детей – самые близкие.
Как писали Dni.Ru, банкет обошелся молодым в 90 тысяч рублей. На Поклонской было скромное белое платье. На одной из стен ресторана присутствовал коллаж из множества фотографий президента России Владимира Путина.
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