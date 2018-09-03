Война отменяется: Порошенко струсил после убийства Захарченко

Президент Украины передумал вводить военное положение и идти войной на Донбасс. Это решение Петр Порошенко принял сразу же после убийства в Донецке главы ДНР Александра Захарченко.

Свое решение глава Незалежной объяснил тем, что для него ценности демократии не менее важны, чем ценности суверенитета. На самом деле Порошенко спасовал перед обстоятельствами, сложившимися после теракта в центре Донецка.

Ситуация на юго-востоке Украины еще более осложнилась. Известно, что армия ДНР привела свои силы в повышенную боеготовность и закрыла все границы, включая погранпереходы с Россией.



За последние четыре года на Украине неоднократно обсуждался вопрос введения военного положения в Донбассе, при котором ведущая роль в операции перешла бы к армии, напоминает РИА Новости. Власти уже хотели принять это решение осенью 2018 года, но убийство Захарченко спутало карты.

Порошенко пообещал, что Киев не введет военное положение в Донбассе https://t.co/3JOARXRfCc #киев #порошенко с помощью @onlinekpru Самое, что лучшее может сделать Петя, так убрать военный сброд Украины. — Valerij Linde (@ValerijLinde) 3 сентября 2018 г.

Главу ДНР взорвали вечером в пятницу, 31 августа в кафе в центре Донецка. Вместе с ним погиб его охранник, а министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Всего пострадали 11 человек.

Президент Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев; глава Госдумы Вячеслав Володин сказал, что после теракта в Донецке минские соглашения обнуляются.