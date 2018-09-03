Украинцам не дают покоя "двойники" Путина

В украинском сегменте соцсетей снова переполох: там усомнились в том, что президент России - настоящий. Искать двойников Владимира Путина, похоже, становится национальной забавой.

В этот раз вызвало сомнение видео, которое выложил на своей страничке в Twitter журналист "Комсомолки" Дмитрий Смирнов. На этих кадрах президент во время отдыха позирует на камеру - показывает кулак.

"Кого-то не слишком похожего нашли. Но, видимо, из тех, кто водит грузовик, этот лучший", – написала в комментариях Ольга Тихомирова. Девушка даже не обратила внимания на то, что Путин находится на катере, а не за рулем машины.

Украинцам уже давно не дают покоя несуществующие двойники президента, и их поиски стали новым ходом в информационной войне с Россией. В августе украинское издание "Обозреватель" писало, что Путин во время визита в Крым предстал сразу в двух образах, которые разительно отличаются.

Это подметил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. Два фото для сравнения он выложил на своей странице в Facebook, но даже беглого взгляда хватит, чтобы понять, что президент просто снят в разных костюмах.

Тогда же журналисты "Обозревателя" обратились за комментарием к известному, как они утверждают, астропсихологу Валентине Виттрок. Та проанализировала фото и видео с мероприятий, на которых присутствовал Путин, и отметила, что они доказывают факт наличия двойников у президента. Астролог договорилась до того, что один из "президентов" – бурят по национальности.





Конечно, злопыхателей на Украине обуяла зависть: Владимир Путин, в отличие от своего украинского коллеги Петра Порошенко, не боится предстать в совершенно разных образах. Он умеет управлять машинами и самолетами, может без страха полететь на дельтаплане, опуститься на дно моря или окунуться в ледяную прорубь.