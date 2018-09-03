На Украине из поминок по Кобзону устроили праздник

В Киеве устроили глумление над памятью скончавшегося 30 августа народного артиста. Украинцы принесли к посольству России кур-гриль, порванные баяны и пирамидки.

"Активисты" поставили у представительства нашей страны перечеркнутые красными крестиками портреты Иосифа Кобзона, убитого главы ДНР Александра Захарченко и президента России Владимира Путина. В соцсетях украинцы на все лады "просклоняли" покойных, продемонстрировав неприкрытую радость от случившегося и неуместный черный юмор.

"Были проведены торжественные мероприятия, такие как: куропомазание; возлияние настойки боярышника; посажение цыпленка на бутылку (пунктуация и стилистика автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал в Facebook один из участников акции. В свою очередь член общественного совета при Министерстве социальной политики Украины Дмитрий Витов сообщил в соцсети, что в стране "весело, с шампанским, шутками и танцами проводили в последний путь в бетон короля окорочков Захарченко".

Игрушки киевляне принесли потому, что ранее Иосиф Кобзон подарил онкобольному ребенку пластмассовую пирамидку. Отметим, что и ранее некоторые украинские журналисты, блогеры и пользователи соцсетей позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес умерших деятелей культуры.

Два дня у посольства РФ. Украинцы — боги троллинга. pic.twitter.com/QBxAtZqlFw — Серый Кардинал (@slevo4kin) 2 сентября 2018 г.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон ушел из жизни в возрасте 80 лет. Его с государственными почестями похоронили на Востряковском кладбище Москвы, рядом с матерью.



Более десяти тысяч человек за пять часов пришли проститься с легендарным певцом. Среди них были первые лица государства, коллеги и друзья артиста.