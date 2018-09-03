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Общество

На Украине из поминок по Кобзону устроили праздник

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В Киеве устроили глумление над памятью скончавшегося 30 августа народного артиста. Украинцы принесли к посольству России кур-гриль, порванные баяны и пирамидки.

Продолжение: Волочкова устроила провокацию на прощании с Кобзоном
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"Активисты" поставили у представительства нашей страны перечеркнутые красными крестиками портреты Иосифа Кобзона, убитого главы ДНР Александра Захарченко и президента России Владимира Путина. В соцсетях украинцы на все лады "просклоняли" покойных, продемонстрировав неприкрытую радость от случившегося и неуместный черный юмор.

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Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

"Были проведены торжественные мероприятия, такие как: куропомазание; возлияние настойки боярышника; посажение цыпленка на бутылку (пунктуация и стилистика автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал в Facebook один из участников акции. В свою очередь член общественного совета при Министерстве социальной политики Украины Дмитрий Витов сообщил в соцсети, что в стране "весело, с шампанским, шутками и танцами проводили в последний путь в бетон короля окорочков Захарченко".

Игрушки киевляне принесли потому, что ранее Иосиф Кобзон подарил онкобольному ребенку пластмассовую пирамидку. Отметим, что и ранее некоторые украинские журналисты, блогеры и пользователи соцсетей позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес умерших деятелей культуры.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон ушел из жизни в возрасте 80 лет. Его с государственными почестями похоронили на Востряковском кладбище Москвы, рядом с матерью.

Более десяти тысяч человек за пять часов пришли проститься с легендарным певцом. Среди них были первые лица государства, коллеги и друзья артиста. 

Автор: Валерия Нарская3 сентября 2018, 08:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнится Иосиф Кобзон

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