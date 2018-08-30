Ничего святого: украинцы устроили отвратительные пляски из-за мертвого Кобзона

В украинском сегменте соцсетей комментируют уход из жизни народного артиста, певца Иосифа Кобзона. Похоже, у некоторых персонажей не осталось ничего святого.

Среди тех, кто получил удовольствие от смерти мэтра, есть и известные личности. "Позволю себе немного дополнить работу мастера", – написал в Facebook блогер Антон Комаров и опубликовал фото с умершим ранее сатириком Михаилом Задорновым.

У себя в Telegram новость прокомментировал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. "Умер Иосиф Кобзон". Русский мир уже никогда не будет прежним..." – пошутил он.

Также новость у себя в Facebook прокомментировал скандальный журналист Аркадий Бабченко, который недавно "умер", но потом внезапно "воскрес". "А чего сразу я? Я молчу...." – написал он.

Украинский журналист Андрей Нофенко со злорадством припомнил Кобзону его советское прошлое. "Не будем вспоминать, как начинал карьеру Иосиф Давыдович и как он расчищал себе путь на большую сцену еще в советские времена. Тем не менее следует вспомнить, что Кобзон – уроженец Донбасса. Поэтому украинцам не следует забывать, в каких событиях принимал участие этот артист, кого поддерживал, за кого агитировал и как отзывался об Украине, какими словами называл евромайдановцев и тех, кто не кричал "Путин, приди!" – написал Нофенко в своей колонке на портале "Обозреватель".





"Кобзон умер. Теперь будет петь не с Захарченко, а с Гиви и Моторолой. Пока и этот упырь в чистилище не упадет. Тогда их квартет будет полным", – пишет на том же сайте Екатерина Золотарева.





Стоит отметить, что и раньше некоторые украинские журналисты, блогеры и пользователи соцсетей позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес умерших деятелей культуры. Примечательно, что в российском сегменте Сети после кончины кого-то из известных украинцев такого не происходит.