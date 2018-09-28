Когда в деле Скрипаля появятся медведи и балалайка

История с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии уже давно напоминает цирк. А если это так, то на сцене должны скоро появиться медведи в ушанках и балалайка.

Последние дни стали богаты на публикации сенсационных данных о деле отравленного Скрипаля, которого, к слову сказать, никто не видел с марта этого года. О том, что один из его "отравителей" – Руслан Боширов – не настоящий сообщили псевдорасследователи из финансируемых Западом СМИ.

По их версии, Боширов на самом деле – полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига. Но с фотографиями шпиона журналисты что-то напутали: даже невооруженным глазом видно, что Руслан Боширов и человек, на него похожий – абсолютно разные люди. И форма ушей, и нос, и брови говорят о том, что сенсация снова оказалось обыкновенной уткой.

Быстро поняв, что вброс с Бошировым не принес планируемого результата, его авторы на коленке разработали еще одну версию: якобы у двух агентов несуществующего ГРУ был сообщник. Он координировал их работу в Солсбери, но почему-то ему имя и фамилию еще не придумали.





С таким успехом, скоро в деле Скрипаля появятся русские разведчики в ушанках с красными звездами и с цирковым медведем на поводке, играющем на балалайке. Иначе как еще объяснить западному обывателю, что беглого шпиона отравили по приказу из Москвы.

Если серьезно, то дело об отравленном шпионе, скорее всего, окажется мыльным пузырем, надутым Лондоном для того, чтобы еще больше унизить и изолировать Россию. Достаточно сказать, что за полгода, прошедшие с момента отравления Сергея Скрипаля, его ни разу не предъявили общественности.





Где находится этот загадочный отравленный шпион и жив ли он – мы не знаем. Один раз, правда, британцы показали его дочь Юлию, которая с дрожью в голосе зачитала на камеру плохо выученное заявление.

Тогда в коротком видео профессионалы обнаружили несколько склеек, сигнализирующих о том, что Юлия часто запиналась и режиссерам этого действа приходилось несколько раз переписывать фрагменты обращения.





Кроме единственного появления на экранах Юлии Скрипаль, больше ничего внятного Скотленд-Ярд и британские власти нам не показали. Ну, разве можно считать доказательствами причастности России к этому загадочному отравлению столик в кафе, скамейку в парке, чемодан с гречкой или кота Скрипалей, которому не удалось уйти от карающего меча британского правосудия. Был еще, помнится, поддельный флакон из-под духов известной на весь мир фирмы.

Полковник Чипига с фляжкой "новичка". pic.twitter.com/u5TcQZfzjc — Андрей Дронов (@67Dronov) 27 сентября 2018 г.

Можно предположить, что этот спектакль будет продолжаться еще очень долго. До тех пор, пока в Лондоне не сменится власть и пришедшие ей на смену политики, не откроют, наконец, все карты в этой запутанной игре. А пока итогом все новых и новых "сенсаций" будут очередные пакеты антироссийских санкций, с которыми Москва безусловно справится.