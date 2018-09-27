Боширова распотрошили на кусочки ради дела Скрипалей
Доводы интернет-издания The Insider и группы Вellingcat рассыпались в прах: мужчина на фотографии из их расследования действительно похож на Руслана Боширова. Журналисты "Комсомольской правды" обратились за комментарием к специалисту и он с уверенностью сказал: "Это другой человек".
Пластический хирург Тигран Алексанян буквально разложил лицо некоего Чепиги на кусочки и сказал, что такой типаж можно встретить в любом российском городе. "Верхняя часть головы у Чепиги шире, чем у Боширова. Ушные раковины Чепиги немного торчат, в то время как у Боширова они расположены близко к голове. Нос Чепиги короткий. Но самое главное – это глаза. По ним можно точно сказать, что это разные люди", – вынес свой вердикт врач.
Аналогичного мнения придерживается и физиогномист, член международной лиги по биометрическим исследованиям человека Наталья Ковалева. Она тоже нашла много разного в лицах Чепиги и Боширова: брови, переносицу, подбородок.
Напомним, накануне зарубежные эксперты заявили, что установили подлинную личность Руслана Боширова, которого власти Великобритании обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. В доказательство своей теории разоблачители представили размытое фото человека, похожего на Боширова.
Bellingcat установили реальную личность Руслана Боширова https://t.co/O2AqAD9agw#Belingcat #РусланБоширов #ГРУ #ДелоСкрипалей #Скрипали #АнатолийЧепига #Чепига #Боширов #Расследование— Una Cultura (@cultura_one) 26 сентября 2018 г.
Как рассказал инсайдер, Анатолий Чепига родился 5 мая 1979 года в деревне Николаевка на границе с Китаем. Он окончил с отличием Высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), затем служил в армии, а после участвовал во второй чеченской кампании. В 2014 году Чепига был удостоен звания "Герой России".
Бошировым Чепига якобы стал после переезда в Москву, где был переквалифицирован в разведчики, и поступил в военную академию для обучения иностранным языкам.
Телеведущая открыто рассказала о личной жизни
Поэт в ужасе от вакханалии
Виновник торжества был ошарашен
Юморист старается не поддаваться хандре