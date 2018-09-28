У обвинителей Петрова и Боширова нашли шизофрению

Экс-командир Анатолия Чепиги, которого Лондон обвинил в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, прокомментировал данные о причастности мужчины к преступлению. Александр Боржко подтвердил, что у него выпускался курсант с этой фамилией.

Боржко рассказал, что Чепига воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий. При этом он отметил, что информация о том, будто мужчина причастен к инциденту в Солсбери, "попахивает легкой шизофренией".

Александр Боржко предположил, что его английская разведка тоже внесет в списки, поскольку он был командиром у Чепиги. "Надо делать пластическую операцию", – цитирует Боржко РИА Новости.

Ранее британские СМИ сообщили, что Руслан Боширов "на самом деле" полковник ГРУ Анатолий Чепига. В свою очередь The Times известил мир о том, что настоящие данные о личности второго подозреваемого Александра Петрова, будут опубликованы в течение десяти дней.

Кроме того, спецслужбы Лондона якобы установили личность третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, пишет The Telegraph. Однако его имя не называется.

Член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов призвал не верить данным о третьем отравителе. Он назвал эту информацию очередной мистификацией от британских спецслужб, передает НСН.

Ещё раз. Может #Боширов и #Чепига. Просто кроме домыслов нам ничего не дают. «Они похожи». Ну мало ли кто на кого похож. Я как-то в метро спустился и обомлел - на рекламном плакате был мой брат.

Так что раз у них кроме этих расследований ничего нет, у нас есть право сомневаться — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) 27 сентября 2018 г.

В свою очередь член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев считает, что появление в деле Скрипалей еще одного подозреваемого говорит о карикатурности расследования. "С таким успехом можно еще человек десять выявить", – заявил Шхагошев.