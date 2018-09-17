Петров и Боширов вынудили Кеосаяна ругаться матом

Ситуация с возможной экстрадицией Петрова и Боширова в Великобританию вывела из себя ведущего юмористической программы. Тигран Кеосаян пообещал британским спецслужбам мужской половой орган, "а не российских граждан".

Тигран Кеосаян опроверг расхожее мнение о британских властях – мол, они ничего не понимают. В эфире передачи "Международная пилорама" прозвучали слова британских прокуроров о том, что власти страны не собираются обращаться в Россию за экстрадицией Петрова и Боширова. Причина, по их словам, следующая: Москва "ясно дала понять" – она не выдает своих граждан.

"Ну вот! А говорили, что эти англичане ничего не понимают. Все они понимают. Особенно если сказать: " ***** вам, а не российских граждан!" – заявил Кеосаян, комментируя реакцию властей Великобритании, ранее обвинивших Александра Петрова и Руслана Боширова в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Реплика ведущего вызвала смех присутствовавших в зале зрителей. Кеосаян позже объяснил, что нецензурное выражение в эфире "запикали".

После эфира некоторые пользователи Сети вспомнили, что дочь режиссера училась в Великобритании. Тигран Кеосаян в интервью радиостанции "Говорит Москва" подтвердил эту информацию – однако подчеркнул, что теперь девушка работает в России. "Моя дочь работает вторым режиссером у меня. Да, она отучилась в Англии, в школе, два крайних класса и в нью-йоркском университете, в Кинематографической академии", – отметил режиссер.

Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Позже Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к покушению – Александра Петрова и Руслана Боширова.

Петрова и Боширова в России быстро нашли. Как выяснилось, один из них – сотрудник фармацевтической компании. "Отравителям" порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Вскоре Петров и Боширов дали интервью главреду Russia Today Маргарите Симоньян.