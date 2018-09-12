"Мы их нашли": Путин сделал признание об "отравителях" Скрипалей
"В принципе мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли", – сказал глава государства. Он выразил надежду, что Петров и Боширов сами появятся и расскажут о себе. По словам президента, ничего "особенного и криминального" в связи с этими личностями нет.
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес.
Новый поворот в резонансном деле произошел на прошлой неделе. Британские власти назвали подозреваемых в отравлении Скрипалей. По версии Лондона, это некие Александр Петров и Руслан Боширов. Англичане полагают, что оба являются сотрудниками Главного разведывательного управления. В доказательство своей версии британские правоохранители опубликовали фотографии обвиняемых.
Между тем к официальной версии Лондона возникает все больше вопросов. Журналист Ник Кларк отметил, что Петров и Боширов появились в Солсбери около полудня, а Скрипали ушли из дома рано утром. Журналист задался вопросом: как же отравляющее вещество могло попасть на тела бывшего сотрудника ГРУ и его дочери?
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