Помощник Путина объяснил хорошую жизнь жуликов в России
Давление со стороны контрольно-надзорных органов в России испытывают в основном легальные предприниматели. А вот жулики и преступники чувствуют себя весьма комфортно, отметил Белоусов.
"Мы, с моей точки зрения, очень зарегулировали контрольно-надзорные органы. Прямо до такой степени их зарегулировали, что они боятся голову поднять", – заявил помощник президента.
По его мнению, в стране создана "классная" система контрольно-надзорной деятельности – с людьми, занимающимися незаконным предпринимательством, ничего нельзя сделать. При этом легальный предприниматель все больше и больше испытывает давление со стороны контрольно-надзорных органов.
Причина проста, пояснил чиновник. "Им же надо кого-то контролировать. Кого? Естественно, того, кто работает "в белую" и нормально себя чувствует", – сказал Белоусов. Значит, "что-то не так в Датском королевстве", резюмировал он.
А вот Владимир Путин общается с рабочими завода "Звезда" в Большом Камне по поводу средних зарплат на предприятии #звезда #владивосток #приморскийкрай #путин pic.twitter.com/7EbU61zhYE— Ilya (@Tabachenko) 12 сентября 2018 г.
Ранее Белоусов предложил российским угольным компаниям отдавать часть доходов от экспорта в регионы Дальнего Востока. По его словам, увеличение пропускной способности Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей приведет к росту поставок угля за границу. В связи с этим было бы правильно, чтобы регионы получили от этого выгоду.
Напомним, что четвертый Восточный экономический форум проходит на острове Русский с 11 по 13 сентября. Площадкой для мероприятия стал кампус Дальневосточного федерального университета.
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