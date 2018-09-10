В Германии сорвано покушение на Горбачева

Президента СССР чуть не убили в Германии. Его спас от покушения, подготовленного террористами, британский разведчик.

Бывший сотрудник Особой воздушной службы Великобритании рассказал в интервью The Guardian, что в 1989 году в ГДР ему удалось спасти Михаила Горбачева от неминуемой гибели. На президента СССР хотели напасть террористы.

Экс-шпион уверен, что если бы им удалось совершить задуманное, у Москвы появился бы лишний повод вернуть Восточную Германию под полный контроль и подавить существующее в стране демократическое движение. Неизвестно, какую конфигурацию имела бы сегодня мировая политическая система.

Свои мемуары отставной разведчик опубликовал под псевдонимом Том Шор. Он делится воспоминаниями, как его отправили в Восточную Германию, где он должен был выяснить подробности советской военной операции, которая якобы готовилась в регионе. Шпион не обнаружил этому никаких подтверждений, но установил контакт с движением за свободу, которое выступало за демократические реформы в Лейпциге.

В момент, когда Шор настраивал шпионское радиооборудование, его атаковали два вооруженных человека. Ему в одиночку удалось нейтрализовать напавших и даже допросить. Британец выяснил, что это были члены радикальной организации "Фракция Красной армии", которые внедрились в местное демократическое движение. Именно они и готовили покушение на Горбачева, который собирался с визитом в ГДР на торжества по случаю 40-летия республики.

Шор сорвал планы террористов и тем самым спас президента СССР. Позже, если верить шпиону, ему сообщили, что за решением ликвидировать Михаила Горбачева стояла верхушка Политбюро и КГБ.

Михаилу Горбачеву 87 лет. Он живет на пенсию от государства – 40 минимальных размеров оплаты труда, это около 800 тысяч рублей в месяц. В последнее время экс-президент СССР неважно себя чувствует и редко появляется на публике.

В прошлом году политик решил продать свой дом на юге Германии. Трехэтажную 17-комнатную виллу площадью 600 квадратных метров и огромный земельный участок эксперты оценили в семь миллионов евро.