Забрали частичку нас: россияне рыдают из-за ухода Кобзона

Российский сегмент соцсетей полон скорбных комментариев. Пользователи выражают соболезнования близким великого певца Иосифа Кобзона.

Конец эпохи – так восприняли россияне сообщение о смерти артиста. Многие признаются, что Иосиф Кобзон успел стать частью их жизни и личности. Им будет очень его не хватать

"Умер Иосиф #Кобзон. Очень хороший человек был и прекрасный певец! Вечная память Иосифу и соболезнование его родственникам!" – написал в Twitter пользователь под ником Симонов К.В.

"Сегодня вечером я буду пьян, а из моего окна будет доноситься "Смуглянка" и "У нас во дворе". Goodnight, sweet prince!" – вторит ему другой подписчик.



Сегодня вечером я буду пьян, а из моего окна будет доноситься «Смуглянка» и «У нас во дворе»

Goodnight, sweet prince!#Кобзон #RIP pic.twitter.com/rifexnO7Wt — Jesus Christ Allin (@Porosenok_Peter) 30 августа 2018 г.

Некоторые выразили свою скорбь в стихах (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

"Рокенролл – когда слышны снаряды,

А перед тобою – город роз,

И стоят, внимая песням, рядом

Павел, Петр, Мария и Христос.

Пусть поют и пляшут на "Кубане"

Лещенко, Леонтьев, Muse и Blur,

Но Кобзон в Донецке в этом плане

Всем *** панкам нос утер", – пишет некто СерП .

Рокенролл - когда слышны снаряды,

А перед тобою - город роз,

И стоят, внимая песням, рядом

Павел, Пётр, Мария и Христос.

Пусть поют и пляшут на "Кубане"

Лещенко, Леонтьев, Muse и Blur,

Но Кобзон в Донецке в этом плане

Всем ссыкливым панкам нос утёр.



(c) B.Cтепанцов, 2016#Кобзон — СерП (@Serp1917) 30 августа 2018 г.

"Холодное лето 18 года. #Кобзон ушел.... Теперь осталось только творчество. Да здравствует король!" – выразил свои чувства еще один подписчик.

"КАК ЖАЛЬ,ПЕВЕЦ ОТ БОГА!СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!СКОРБИМ.СЛЕЗЫ", – рыдают пользователи.

"Жаль. Человек-эпоха. Человек с талантом и, по слухам, с талантом не только вокальным", – скорбит Jurgen.

Как сообщали Dni.Ru, состояние Кобзона ухудшилось месяц назад. Артист лежал в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы. Первое время медикам удавалось стабилизировать состояние Иосифа Давыдовича. Однако две недели назад его организм стал резко сдавать. В последние дни жизнь певца поддерживало только медицинское оборудование – его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Иосиф Кобзон впал в кому два дня назад. Из этого состояния артист так и не вышел – певец скончался утром 30 августа, ему было 80 лет.