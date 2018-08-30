Забрали частичку нас: россияне рыдают из-за ухода Кобзона
Конец эпохи – так восприняли россияне сообщение о смерти артиста. Многие признаются, что Иосиф Кобзон успел стать частью их жизни и личности. Им будет очень его не хватать
"Умер Иосиф #Кобзон. Очень хороший человек был и прекрасный певец! Вечная память Иосифу и соболезнование его родственникам!" – написал в Twitter пользователь под ником Симонов К.В.
"Сегодня вечером я буду пьян, а из моего окна будет
доноситься "Смуглянка" и "У нас во дворе". Goodnight, sweet
prince!" – вторит ему другой подписчик.
Сегодня вечером я буду пьян, а из моего окна будет доноситься «Смуглянка» и «У нас во дворе»— Jesus Christ Allin (@Porosenok_Peter) 30 августа 2018 г.
Goodnight, sweet prince!#Кобзон #RIP pic.twitter.com/rifexnO7Wt
Некоторые выразили свою скорбь в стихах (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).
"Рокенролл – когда слышны снаряды,
А перед тобою – город роз,
И стоят, внимая песням, рядом
Павел, Петр, Мария и Христос.
Пусть поют и пляшут на "Кубане"
Лещенко, Леонтьев, Muse и Blur,
Но Кобзон в Донецке в этом плане
Всем *** панкам нос утер", – пишет некто СерП .
Рокенролл - когда слышны снаряды,— СерП (@Serp1917) 30 августа 2018 г.
А перед тобою - город роз,
И стоят, внимая песням, рядом
Павел, Пётр, Мария и Христос.
Пусть поют и пляшут на "Кубане"
Лещенко, Леонтьев, Muse и Blur,
Но Кобзон в Донецке в этом плане
Всем ссыкливым панкам нос утёр.
(c) B.Cтепанцов, 2016#Кобзон
"Холодное лето 18 года. #Кобзон ушел.... Теперь осталось только творчество. Да здравствует король!" – выразил свои чувства еще один подписчик.
"КАК ЖАЛЬ,ПЕВЕЦ ОТ БОГА!СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!СКОРБИМ.СЛЕЗЫ", – рыдают пользователи.
КАК ЖАЛЬ,ПЕВЕЦ ОТ БОГА!СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!СКОРБИМ.СЛЁЗЫ.— sveta231 (@sveta231) 30 августа 2018 г.
Умер Иосиф Кобзон: Главный голос СССР https://t.co/SFBN1JDqT2 #кобзон #певец с помощью @onlinekpru
"Жаль. Человек-эпоха. Человек с талантом и, по слухам, с талантом не только вокальным", – скорбит Jurgen.
Как сообщали Dni.Ru, состояние Кобзона ухудшилось месяц назад. Артист лежал в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы. Первое время медикам удавалось стабилизировать состояние Иосифа Давыдовича. Однако две недели назад его организм стал резко сдавать. В последние дни жизнь певца поддерживало только медицинское оборудование – его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Иосиф Кобзон впал в кому два дня назад. Из этого состояния артист так и не вышел – певец скончался утром 30 августа, ему было 80 лет.
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