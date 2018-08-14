Отравленных Скрипалей держат взаперти

Российские дипломаты высказали опасения, что отравленных в марте этого года Скрипалей насильно удерживают. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не появлялись на публике уже несколько месяцев.

Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне заявил, что спустя почти полгода со дня инцидента Скрипали продолжают находиться в изоляции и вне поля зрения общественности. Они лишены возможности общения с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, а также не могут свободно передвигаться.

Все это говорит о том, что россиян насильственно удерживают в изоляции. Дипломатам до сих пор ничего не известно о о местонахождении Скрипалей и о состоянии их здоровья.

"Лондон упорно продолжает отказывать нам в установлении контакта с ними с целью проверки, не находятся ли они под давлением властей. Это лишь усиливает наши подозрения о том, что Скрипали либо насильственно изолированы, либо их состояние не соответствует тому, что говорится официально", – цитирует пресс-секретаря посольства РИА Новости.

Действия британских властей вызывают серьезные вопросы с точки зрения соблюдения прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

Тем временем США готовят новый пакет санкций против России, связанный с делом Скрипалей, который вступит в силу уже в августе 2018 года. Он предполагает полный запрет на экспорт в нашу страну электронных устройств и комплектующих двойного назначения.

На этом американские власти останавливаться не намерены и планируют через несколько месяцев объявить о снижение уровня дипломатических отношений, запретить полеты в США самолетам "Аэрофлота" и почти полностью прекратить американский экспорт.

Переехавший жить в Британию бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в начале марта 2018 года в небольшом городке Солсбери. Премьер-министр Тереза Мэй сразу же без предъявления доказательств обвинила Россию в отравлении их нервно-паралитическим газом советского производства "Новичок". 18 мая стало известно, что Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери.

Его дочь выписали в апреле, после чего доставили, как говорят британские власти, в безопасное место. Единственное видео Юлии Скрипаль после отравления – ее выступление, продемонстрированное на телеканале ВВС. Эксперты, посмотревшие запись, в один голос заявили о том, что женщина произносит написанный специально для нее текст.