Отравленные в британском Солсбери в начале марта этого года Сергей и Юлия Скрипали уже давно не появляются на публике. Последнее видео с дочерью бывшего сотрудника ГРУ датируется концом мая. С тех пор прошло почти три месяца. Пропажа из публичного поля порождает резонные опасения за жизнь и здоровье Скрипалей. И чем дольше их отсутствие, тем более мрачные предположения возникают у людей.



Дошло до того, что бывшего сотрудника ГРУ и его дочь объявляют мертвыми. "Юлия выступила с обращением в конце мая и исчезла. Ее отца и вовсе не показывают. Говорят, что они якобы связывались с родственникам", – пишет пользователь социальной сети Twitter Константин Симонов.

Но комментатора не проведешь. Он замечает, что живыми Скрипали Лондону не нужны, мол, слишком много они знали, а посему могут поведать об этом не тому, кому нужно. И тогда очередного скандала планетарного масштаба уж точно не избежать. Только на сей раз главной ее мишенью будет плетущий интриги Лондон.



Чуя неладное, пользователь делает жуткое предположение: отец и дочь уже мертвы. "Бритты сначала мучили их изнурительным "лечением" в больнице (что сама по себе уже пытка для организма), чтобы продемонстрировать "коварство" России, а потом зверски убили как ненужных свидетелей (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.Ред.)", – добавляет комментатор.

Куда пропали Скрипали? Юлия выступила с обращением в конце мая и исчезла. Ее отца и вовсе не показывают. Говорят, что они якобы связывались с родственниками. Но Лондону живыми они не нужны - слишком много знают. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 10 августа 2018 г.

Боюсь, Скрипали уже мертвы. Бритты сначала мучили их изнурительным "лечением" в больнице (что сама по себе уже пытка для организма), чтобы продемонстрировать "коварство" России, а потом зверски убили как ненужных свидетелей. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 10 августа 2018 г.

Действительно, на публике отравленная Юлия Скрипаль появлялась уже очень давно – в конце мая. Тогда британский телеканал BBC выпустил ролик, где девушка рассказала о своем самочувствии и состоянии отца. После этого она пропала. О том, в каких условиях находятся Скрипали сейчас, кто их окружает, какое у них самочувствие и самое главное – живы ли они. На все эти вопросы по-прежнему нет внятных ответов. Оттого и появляются страшные предположения об их незавидной участи.

Впрочем, пару недель назад сообщалось, что дочь бывшего сотрудника ГРУ связалась со своей двоюродной сестрой Викторией, чтобы поздравить их бабушку с 90-летием. "Говорила, что у нее все хорошо, появился интернет, она все посмотрела, подумала. Как папа поправится, так она домой вернется", – цитировали СМИ Викторию Скрипаль.

Если это правда, значит, бывший полковник ГРУ и его дочь действительно живы, что не может не радовать. Но участи отца и дочери все равно не позавидуешь. Отравленные неким нервно-паралитическим веществом (британская сторона утверждает, что это был "Новичок"), Сергей и Юлия Скрипаль находились на лечении долгое время. Девушка пробыла на больничной койке чуть больше месяца, ее выписали 9 апреля. Отец же лечился гораздо дольше – до 23 мая.





Страшно предположить, чем их пичкали все это время, какие делали процедуры. Настоящая пытка для организма. Хочется надеяться, что рано или поздно мы узнаем все обстоятельства этого загадочного дела.

Ну а пока о судьбе Скрипалей нам остается только догадываться. Но совершенно очевидно, что для британских властей они очень опасны. Если начнут говорить правду о чудовищных махинациях Лондона, то мало не покажется никому.

Особенно это касается премьер-министра Терезы Мэй, кресло под которой на фоне неурегулированных внутриполитических проблем шатается все сильнее. Зная, на что способны наши "западные партнеры", нельзя исключать, что в отношении отца и дочери они выберут самый радикальный вариант.