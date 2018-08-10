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Общество

Пропавших Скрипалей зверски убили после пыток

Сергей и Юлия Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Отравленные в британском Солсбери в начале марта этого года Сергей и Юлия Скрипали уже давно не появляются на публике. Последнее видео с дочерью бывшего сотрудника ГРУ датируется концом мая. С тех пор прошло почти три месяца. Пропажа из публичного поля порождает резонные опасения за жизнь и здоровье Скрипалей. И чем дольше их отсутствие, тем более мрачные предположения возникают у людей.
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Дошло до того, что бывшего сотрудника ГРУ и его дочь объявляют мертвыми. "Юлия выступила с обращением в конце мая и исчезла. Ее отца и вовсе не показывают. Говорят, что они якобы связывались с родственникам", – пишет пользователь социальной сети Twitter Константин Симонов.

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Но комментатора не проведешь. Он замечает, что живыми Скрипали Лондону не нужны, мол, слишком много они знали, а посему могут поведать об этом не тому, кому нужно. И тогда очередного скандала планетарного масштаба уж точно не избежать. Только на сей раз главной ее мишенью будет плетущий интриги Лондон.

Чуя неладное, пользователь делает жуткое предположение: отец и дочь уже мертвы. "Бритты сначала мучили их изнурительным "лечением" в больнице (что сама по себе уже пытка для организма), чтобы продемонстрировать "коварство" России, а потом зверски убили как ненужных свидетелей (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.Ред.)", – добавляет комментатор.



Действительно, на публике отравленная Юлия Скрипаль появлялась уже очень давно – в конце мая. Тогда британский телеканал BBC выпустил ролик, где девушка рассказала о своем самочувствии и состоянии отца. После этого она пропала. О том, в каких условиях находятся Скрипали сейчас, кто их окружает, какое у них самочувствие и самое главное – живы ли они. На все эти вопросы по-прежнему нет внятных ответов. Оттого и появляются страшные предположения об их незавидной участи.

Впрочем, пару недель назад сообщалось, что дочь бывшего сотрудника ГРУ связалась со своей двоюродной сестрой Викторией, чтобы поздравить их бабушку с 90-летием. "Говорила, что у нее все хорошо, появился интернет, она все посмотрела, подумала. Как папа поправится, так она домой вернется", – цитировали СМИ Викторию Скрипаль.

Если это правда, значит, бывший полковник ГРУ и его дочь действительно живы, что не может не радовать. Но участи отца и дочери все равно не позавидуешь. Отравленные неким нервно-паралитическим веществом (британская сторона утверждает, что это был "Новичок"), Сергей и Юлия Скрипаль находились на лечении долгое время. Девушка пробыла на больничной койке чуть больше месяца, ее выписали 9 апреля. Отец же лечился гораздо дольше – до 23 мая.

Юлия Скрипаль. Кадр youtube.com

Страшно предположить, чем их пичкали все это время, какие делали процедуры. Настоящая пытка для организма. Хочется надеяться, что рано или поздно мы узнаем все обстоятельства этого загадочного дела.

Ну а пока о судьбе Скрипалей нам остается только догадываться. Но совершенно очевидно, что для британских властей они очень опасны. Если начнут говорить правду о чудовищных махинациях Лондона, то мало не покажется никому.

Особенно это касается премьер-министра Терезы Мэй, кресло под которой на фоне неурегулированных внутриполитических проблем шатается все сильнее. Зная, на что способны наши "западные партнеры", нельзя исключать, что в отношении отца и дочери они выберут самый радикальный вариант.

Автор: Иван Поляков10 августа 2018, 21:40
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Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

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