"Тревожная новость": Москва отреагировала на скандал с "новыми Скрипалями"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал произошедшее в британском городке Эймсбери, где мужчина и женщина отравились неким нервно-паралитическим веществом. По его словам, это происшествие вызывает глубокую озабоченность.



Песков отметил, что британская сторона пока не обращалась к России в связи с инцидентом. "Это очень тревожная новость, безусловно, она вызывает глубокую обеспокоенность в связи с подобными уже неоднократными проявлениями в Великобритании", – сказал представитель российского лидера.

Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. При этом Песков напомнил, что Москва неоднократно предлагала Лондону провести совместное расследование похожего инцидента в Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Произошедшее в Эймсбери прокомментировали и в российском парламенте. Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал случившееся "очередной хорошо продуманной провокацией". "Те, кто готовил эти операции в Британии, – прекрасные психологи", – сказал сенатор в комментарии для телеканала "Звезда".

Он отметил, что сначала была проведена операция со Скрипалями, дабы показать якобы имевшую место заинтересованность России. Однако никто не обратил внимание, что это не принципы работы наших спецслужб, добавил законодатель.

️Заместитель министра иностранных дел Великобритании заявил, что, по предварительной информации, Россия не причастна к отравлению в Эймсбери.



Эй, ребят, вы чего? Ну нельзя же так! А кто тогда, если не Россия??? — Голос Мордора (@spacelordrock) 5 июля 2018 г.

Напомним, накануне стало известно об отравлении в британском городе Эймсбери, расположенном рядом с Солсбери, 44-летней женщины и 45-летнего мужчины. Пара была найдена в бессознательном состоянии. По словам представителя правоохранительных органов Соединенного Королевства, они были отравлены неким нервно-паралитическим веществом.