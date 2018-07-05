Захарова уколола Мэй из-за "новых Скрипалей"
Мария Захарова процитировала главу контртеррористического подразделения полиции Лондона Нила Базу. Ранее он озвучил результаты исследования в лаборатории Портон-Дауна.
Затем официальный представитель внешнеполитического ведомства иронично поинтересовалась: "А где же Тереза Мэй?" Пользователи соцсети тут же стали делиться версиями о местонахождении премьер-министра Великобритании.
"Тереза Мэй, очевидно, поехала закрывать протекающий Новичками Портон-Даун, что бы они еще и королеву случайно не отравили. Ну, я бы на ее месте – так бы и поступил", "Тереза с Борисом празднуют победу демократии над здравым смыслом (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали фолловеры.
Лондон не нашел связи нового отравления "Новичком" с делом Скрипалей. Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что отравление в Эймсбери не является покушением, передает телеканал Sky News. Он подчеркнул: ни у кого, кто взаимодействовал с жертвами, специалисты не обнаружили симптомов отравления.
Британские СМИ заподозрили лабораторию Портон-Даун в причастности к новому инциденту в Эймсбери:— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 5 июля 2018 г.
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Напомним, инцидент с 40-летними мужчиной и женщиной произошел 30 июня. Правоохранители предположили, что пара отравилась наркотическими веществами, однако вскоре была высказана версия о "Новичке".
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