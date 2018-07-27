Украина возрадовалась "тяжелому ранению" Захарченко

В украинской прессе появились сообщения, что глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко якобы получил ранение в Донбассе. Пользователи Сети начали делиться предположениями, почему государственный деятель пропал из поля зрения.



По информации украинских журналистов, около двух недель назад Захарченко якобы был ранен под Авдеевкой. По другим данным, он перенес операцию.

Впрочем, никаких убедительных доказательств украинская сторона не привела. В СМИ Незалежной считают, что эта информация "тщательно скрывается официальными властями ДНР".

Более того, на Украине решили, что Захарченко "не доверил свое тело донецким врачам, а поехал лечиться в Москву". Также сообщается, что он теперь якобы передвигается исключительно на костылях, передает газета "Взгляд".

Напомним, что в 2015 году Захарченко уже получал ранение в ногу. Это произошло в бою с украинскими военными в Дебальцево. Тогда врачи в ходе операции извлекли из ноги Захарченко осколок мины.

Ранее сообщалось, что майор Вооруженных сил ДНР Прилепин ответил утвердительно на вопрос телеведущей Ксении Собчак, доводилось ли ему убивать людей. "Да, безусловно, как человек, бывший на трех войнах, я убивал людей. Ничего я при этом не чувствовал", – заявил писатель. И добавил, что Собчак живет на белом свете потому, что кто-то убивал людей.