Целый гарем: у Трампа внезапно обнаружили трех тайных любовниц
Юрист Майкл Авенатти заверил, ему были предоставлены весомые доказательства интимной связи его клиенток с Дональдом Трампом. По информации адвоката, девушкам заплатили за молчание перед президентскими выборами в 2016 году.
Тем не менее Авенатти не торопится обнародовать попавшие в его распоряжение доказательства. Специалист сослался на запрет о разглашении от своих клиенток, пишет Associated Press.
Кроме того, адвокат призвал Трампа признаться в связях с этими женщинами, передает телеканал "360". "Им следует немедленно обнародовать информацию для всех американцев", – уверен юрист.
Напомним, что в марте 2018 года Сторми Дэниелс подала иск к Дональду Трампу. Претензии порноактрисы были связаны с неразглашением информации о интимной связи с американским лидером. По ее словам, Трамп не подписал эти условия.
В свою очередь Авенатти сообщил о близких отношениях актрисы и политика, продолжавшихся с 2006 года. Тогда, по его словам, Дэниелс получила 130 тысяч долларов за молчание.
Врачи не смогли спасти драматурга
Певец попал в больницу без сознания
По данным СМИ, певец оказался на грани нищеты
Артистка опубликовала свежее фото