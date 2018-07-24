Рассказавшую об интиме с президентом порноактрису лишили ребенка

Муж известной порноактрисы Сторми Дэниелс Глендон Крейн заявил о намерении развестись. Мужчина принял решение через несколько дней после ареста его супруги.

Также Глендон обвиняет благоверную в изменах, поэтому просит суд предоставить ему временный судебный запрет. По словам супруга звезды их брак был настоящей пыткой для него, из-за постоянных разногласий и личных конфликтов. Супруги, поженились в 2015 году, а перестали проживать вместе 11 июля 2018.

Крейн собирается получить полную опеку над их совместной семилетней дочерью. Также мужчина планировал получить запрет для работников порноиндустрии находиться рядом с девочкой. На заседании суда муж артистки заявил, что Сторми хотела вывезти дочь из Техаса и взять ее с собой в стриптиз-тур по Северной Каролине.

Судья удовлетворил запрос Глендона, поэтому теперь все свидания актрисы с дочерью будут проходить под контролем специалистов. Также по решению Фемиды супруг звезды получил единоличное право на использование их совместного дома и транспортных средств, сообщает The Daily Beast.

Публикация от stormydaniels (@thestormydaniels) 2 Июл 2018 в 1:45 PDT

Добавим, что Сторми Дэниелс была арестована за то, что она "позволила клиенту прикоснуться к ней во время выступления на сцене". Адвокат артистки удивился тому, что государство выделяет бюджетные деньги полиции на проведение подобных операций. По мнению юриста, женщину задержали без каких-либо оснований, в этом аресте он видит политический подтекст.

Напомним, что в марте 2018 года Сторми Дэниелс подала иск к президенту США Дональду Трампу. Претензии порноактрисы были связаны с неразглашением информации о интимной связи с американским лидером. По ее словам, Трамп не подписал эти условия.