Лондон свалил отравление Скрипалей на ГРУ
Британские власти вот-вот установят имена исполнителей покушения на Сергея Скрипаля. Это бывшие или действующие сотрудники ГРУ. Хотя, вполне возможно, тут поработали агенты негосударственных организаций или других российских силовых ведомств. Откровения чиновников из Великобритании и США опубликовала американская The News York Times.
Как пишет издание, в деле бывшего полковника спецслужб фигурируют сотрудники ведомств, которые "вмешались в президентские выборы в США в 2016 году". Авторы статьи утверждают, что ГРУ – это "тайный ударный отряд Кремля в конфликтах по всему миру".
Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте этого года нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим ядом российского производства под названием "Новичок" – его разрабатывали в СССР как боевое вещество. Никаких доказательств представлено не было, эксперты отмечали явные нестыковки в заявлениях различных представителей британских властей, пишут "Новые Известия".
⚡��Кот Скрипалей выжил��❗— АлексАНдр С. Но (@ANo1505) 10 июля 2018 г.
⛼Свидетели утверждают, что в пронзительном ночном вое с болота, от которого в жилах горожан стынет кровь, отчетливо слышится��: "Тереза, попомнишь❗"☝️
Ночной #Солсбери обезлюдел. pic.twitter.com/Yo9GHreULs
В конце июня еще два жителя городка неподалеку от Солсбери были найдены с теми же симптомами. Дон Стерджесс умерла 9 июля. В британском Минобороны тут же заявили об очередном отравлении "Новичком". А позже сообщили, что в доме второго пострадавшего якобы нашли "флакон с ядом".
В Кремле, как и в российском МИДе, обвинения в адрес Москвы отрицают. А бездоказательные заявления Лондона о причастности России к инцидентам называют провокацией британских властей.
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