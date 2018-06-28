Елизавете II неожиданно стало плохо перед богослужением
Представители Букингемского дворца сообщили, что королеве нездоровится, поэтому она решила не принимать участие в празднике, посвященном 200-летию со дня основания рыцарского ордена святых Михаила и Георгия. Сообщается, что Елизавету II на праздничном служении представит ее двоюродный брат, герцог Кентский.
Медики, обслуживающие монаршую семью, рассказали, что королева все-таки надеется посетить Виндзорский замок вечером, чтобы провести там запланированный отдых. Более того, британский монарх примет участие в ближайших мероприятиях, которые состоятся в Шотландии.
Ранее Елизавета II успешно перенесла операцию по удалению катаракты в частной лондонской больнице. При этом она не отменила свое участие ни в одном из запланированных мероприятий, передает Reuters.
Также стало известно, что новорожденную правнучку королевы назвали Леной. Второе имя она получила в честь свой влиятельной родственницы – Элизабет.
Напомним, что в феврале 2017 года Елизавета отметила 65-летие своего пребывания на троне. Она стала первым в истории британским монархом, кому довелось отпраздновать дату, именуемую сапфировым юбилеем.
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