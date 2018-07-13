Меган Маркл обрекла себя на страдания ради мужа
Дело в том, что большая разница в росте между партнерами создает визуальный дисбаланс на снимках. Эксперты объяснили, что невысокий человек, который стоит рядом с высоким, выходит на фотографиях еще ниже, чем есть на самом деле.
Таким образом, герцогиня Сассекская вынуждена все время надевать высокие каблуки, чтобы разница с супругом была не такой явной. При этом рост Маркл – 1,7 метра, а принца Гарри – 1,86 метра, передает Daily Mail.
Стоит отметить, что такой выбор не самым лучшим образом сказывается на здоровье. Обувь на каблуке способна преподнести женщине множество неприятных сюрпризов, среди которых – искривление позвоночника, дискомфорт и боль в стопах, образование натоптышей, а также травма пяток и лодыжек.
Ранее стало известно, что после свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл ни разу не надевала туфли на танкетке, так как Елизавета II терпеть не может эту модель. Все женщины, приближенные к королеве, знают об этом и не надевают такую обувь в ее присутствии.
Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.
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