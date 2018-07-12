Хитрый секрет Меган Маркл стал достоянием общественности

Визажист супруги принца Гарри раскрыл секрет привлекательности Меган Маркл. Главная фишка герцогини Сассекской естественный мейкап.

Во время первой официальной поездки в качестве члена монарший семьи Меган сопровождало 11 специалистов по стилю и красоте. Однако среди них не было ни одного визажиста.

Как сообщил мейкап-мастер Дэниэл Мартин изданию The Sun, который, к слову, делал Маркл свадебный макияж, жена принца Гарри красится самостоятельно. Герцогиня использует минимум косметики.

"Я не делаю ей мейкап, но она и сама прекрасно справляется! – поведал Дэниэл – Она хочет, чтобы ее кожа была настолько естественной, насколько это возможно. Сегодня девушки полностью меняют свое лицо с помощью контуринга и хайлайтеров, создают искусственные измерения, которых на самом деле нет".

Публикация от Meghan Markle Source (@meghanmarklesource) 11 Июл 2018 в 8:49 PDT

Отметим, что известная стилистка Шеррилл Райли, которая работала с Меган, рассказала, как достичь такой же идеальной формы бровей, как у Маркл. Райли отметила, что брови не должны быть идеально симметричными. "Совершенно нормально, если одна бровь расположена выше другой. Они не должны быть одинаковыми. Они не сестры и не близнецы. Вы никогда не встретите человека с абсолютно симметричными бровями", – заявила эксперт по красоте изданию Daily Mail.

По словам Шеррил герцогиня Сассекская предпочитает форму "как у актрисы Одри Хепберн". "Я стараюсь сделать изгиб более прямым, нежели круглым. Концы бровей должны быть приподняты, но не в виде галки, а плавно", — посоветовала визажистка.