Советник главы "Укравтодора" Александр Кава признался, что, если рассматривать вопрос о возведении Крымского моста без политизации, то его вред для экономики Украины не столь очевиден. Более того, существуют плюсы.

С момента объявления о начале строительства моста для связи Крыма с континентальной частью России украинская общественно-политическая мысль проделала большой путь. Изначально многие эксперты авторитетно заявляли, что осуществление столь амбициозного инфраструктурного проекта на практике принципиально невозможно. Затем специалисты пришли к выводу, что строительство Крымского моста невозможно по экономическим причинам.

Когда же, несмотря на все авторитетные заявления украинских мыслителей, связь материка с российским полуостровом была налажена, они избрали новую тактику и решили подсчитать свои потери от существования Крымского моста. Подчас выходили просто астрономические суммы. Советник главы "Укравтодора" и бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава в своей оценке оказался скромнее.

"500 миллионов гривен – это 20 миллионов долларов, это более-менее та сумма, которую можно как-то оправдать. Когда говорят о миллиардах и при этом не уточняют период, то, очевидно, это политизированные суммы", – цитирует чиновника украинское издание "Апостроф".

Кроме того, российский инфраструктурный проект может оказать помощь железнодорожной отрасли Украины. Так, по утверждениям Киева, из-за габаритных ограничений Крымского моста в порт Мариуполя не смогут заходить корабли, которые ранее имели такую возможность. Теперь суда будут перенаправлены в другие порты на территории страны.

"Это дополнительные возможности для украинской железной дороги, это дополнительная работа для портов", – подчеркнул Кава. "Большой вопрос для экономики Украины, где плюс будет, а где минус", – добавил он, призвав рассматривать этот вопрос комплексно.

