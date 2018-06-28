Россиянки назвали самые вредные привычки мужчин

Привычки, которые наносят вред здоровью, больше всего раздражают российских женщин. Кроме пристрастия к алкоголю и курения, девушкам не нравится чрезмерная увлеченность компьютерными играми.

Разбросанные по квартире грязные носки, конечно, не приводят российских женщин в восторг, но все же это менее сильный раздражитель, чем неумеренное питье и курение. Какие привычки представителей сильной половины человечества выводят из себя партнерш, выяснил тренинг-центр "Секс.рф".

Опрошенные экспертами россиянки признались, что наличие вредных привычек является для них важным фактором при выборе партнера. При этом 38% респондентов обратят на них внимание лишь в том случае, если решат завязать серьезные отношения.

Еще 34% женщин хотят, чтобы вредные привычки мужчины совпадали с их собственными "маленькими недостатками". 13% россиянок занимают более жесткую позицию – они вовсе не будут встречаться с таким человеком. А 15% милых созданий примут мужчину таким, какой он есть.

"Есть оптимистично настроенные женщины, которые называют зависимости привычками. Если речь идет о зависимости, женщина в такой ситуации может поддержать морально, но для решения проблемы лучше обратиться к специалисту. Что касается бытовых вредных привычек, сначала нужно дать партнеру знать, что это вас беспокоит – мужчина может и не знать, что вас это раздражает", – поясняет психолог, эксперт тренинг-центра "Секс.рф" Марина Снегирева.

Алкоголь и курение занимают первые места в списке раздражителей – эти пристрастия отвращают от потенциального избранника 21% и 20% опрошенных дам. Причем, как выяснилось, с возрастом женщин все больше раздражает тяга к спиртному, все меньше – курение.

8% респонденток не нравится, если мужчина увлекается азартными играми или ставками, 7% – если употребляет легкие наркотики. Разбрасывание по квартире вещей, сквернословие и переедание также не способствуют укреплению контакта в паре.

Что касается собственных недостатков, почти половина опрошенных женщин признались, что стараются не выставлять их напоказ, но и не особенно скрывают. По их мнению, и мужчин может раздражать в партнерше курение, привычка разбрасывать вещи, грызть ногти, сквернословить. При этом другая половина респонденток заявили, что у них-то никаких вредных привычек нет.