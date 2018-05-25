В Минздраве предлагают доплачивать некурящим россиянам
По словам специалиста, подобная мера уже практикуется во многих зарубежных фирмах. При этом Брюн посетовал на безразличие отечественных работодателей. "Они как-то не очень заинтересованы в здоровье своих сотрудников. Им проще уволить, нанять других, выжать и опять нанять других", – заявил он.
Нарколог убежден, что необходимо "призывать профсоюзы к совести", передает НСН. "Они тоже не интересуются здоровьем сотрудников. Во всяком случае, у меня нет серьезных сведений о том, чтобы профсоюзы начали какую-то борьбу с работодателями за здоровье своего персонала", – продолжает эксперт.
Кроме того, главный нарколог Минздрава отметил, что в качестве примера эффективности денежной мотивации можно привести спад количества курильщиков после повышения цен на табачную продукцию. Он добавил, что внушительный процент никотинозависимых отказывается от сигарет из-за высоких цен и ограничений их оборота.
Ранее исследовательская группа из США выяснила, что электронные сигареты и прочие методы избавиться от вредной привычки не работают. Вместо этого медики предложили поощрять отказ от табака деньгами.
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