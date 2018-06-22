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Басилашвили поддержал нападки Кикабидзе на родную страну

Олег Басилашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Народный артист СССР Олег Басилашвили заступился за своего коллегу Вахтанга Кикабидзе после скандала, вызванного его высказываниями о ненависти к Советскому Союзу. Знаменитый актер присоединился к критике государственного знака.
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Олег Валерианович напомнил, что на гербе СССР изображен земной шар в окружении золотистых колосьев, покрытый эмблемой серпа и молота. По мнению звезды "Осеннего марафона", это несправедливо.

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Басилашвили считает, что все страны "приговаривались этим гербом стать в результате коммунистическими странами", даже если не хотели идти по данному пути. "То есть на этом гербе была зафиксирована экспансия Советского Союза на мировую революцию", – цитирует артиста радиостанция "Говорит Москва".

Олег Басилашвили поддержал Вахтанга Кикабидзе и в том, что тот был бы знаменитым в любой стране. "Кикабидзе – талантливый артист… Всегда был бы востребован, его бы любила публика... Он настолько талантливый человек, что его, конечно, знали бы и при другой политической системе, если бы она была в нашей стране, и при этой", – заявил он. Ранее и сам Кикабидзе в ответ на критику в свой адрес подчеркнул, что "сделал себя сам", а не благодаря СССР.

В Госдуме заявление актера о нелюбви к гербу СССР назвали странным. Многие россияне, особенно представители старшего поколения, возмутились позицией известного артиста. Отметим, что Кикабидзе не появлялся в нашей стране после грузино-осетинского конфликта с 2008 года.

Автор: Людмила Фоканова22 июня 2018, 16:27

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