Оскорбивший СССР Кикабидзе нашел неожиданную поддержку

У грузинского актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе, ранее заявившего о ненависти к гербу СССР и радости по поводу распада государства, появились защитники. Его высказывания прокомментировали коллеги по творческому цеху.



После интервью артиста немецкому изданию Deutsche Welle многие россияне, особенно представители старшего поколения, возмутились позицией Кикабидзе. Ведь ровесники актера, как правило, с теплотой вспоминают советское время.

Неожиданностью стало то, что за Кикабидзе, который давно порвал всяческие контакты с нашей страной, вступились российские звезды. В частности, его поддержал музыкант и композитор Юрий Лоза, назвав Советский Союз "неоднозначным явлением", в котором было и плохое, и хорошее.

"Союз – это не та лубочная картинка, которую пытаются нарисовать некоторые люди... Были люди, которым в Советском Союзе было очень хорошо, и те, кому было очень плохо. Зачем привязываться? Он нормальный мужик. Он все помнит, все знает", – цитирует Лозу НСН. Кроме того, музыкант предположил, что артист давал интервью на грузинском языке, и немецкие журналисты могли неправильно перевести его слова.

В свою очередь народный артист РСФСР певец Лев Лещенко об инциденте распространяться не стал. Он подчеркнул, что свою позицию грузинский актер никогда не скрывал. "Я не читал интервью. Кикабидзе давно уже высказывал свое отношение на эту тему, ничего нового я вам не могу сказать", – заявил он.

"Да испытывал. Мне Кикабидзе говорил, Я такую ненависть и личную неприязнь испытываю к Советскому гербу, что лобио кушать не могу" pic.twitter.com/2oH4HC1aoW — Ростислав (@RostDon) 21 июня 2018 г.

Юморист и телеведущий Евгений Петросян высказал сожаление, что грузинский актер так считает. "Я сожалею, что Вахтанг Константинович на старости лет так озлобился. Он мой коллега, он внес замечательный вклад в историю культуры Советского Союза, а сейчас перечеркивает сам себя. Мне очень жаль", – цитирует Петросяна "Газета.ru".

А вот сенатор Франц Клинцевич на своей странице в Facebook артиста осудил. "Мы и сейчас любим Вахтанга Кикабидзе из "Мимино". Но, увы, уже нет того человека. А сегодняшнего Вахтанга Кикабидзе мы не знаем и знать не хотим", – написал Клинцевич.

Ранее сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявления Кикабидзе. По его словам, если бы не СССР, артист остался бы "малоизвестным певцом с окраины Европы". "Годы он набрал, мудрости – нет", – написал законодатель на своей странице в Twitter.