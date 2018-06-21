Оскандалившийся Кикабидзе нелепо оправдался за грубость

Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе оправдался за критические заявления в адрес СССР, которые он сделал в интервью немецкой газете Deutsche Welle. По словам актера, он имел в виду ненависть к гербу страны, а не к жившим в ней людям.



Кикабидзе отметил, что не собирается никого благодарить за успех, который пришел к нему в советское время. "Я сам себя сделал", – сказал актер.

По его словам, речь шла не о ненависти к СССР, а о неприятии герба Советского Союза (серп и молот. – Прим. ред.). "Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чем тут люди, живущие в СССР", – заявил народный артист Грузии в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, что Кикабидзе оскандалился, довольно грубо высказавшись об официальных символах СССР. Его герб говорил о "хреновой жизни в стране", заявил актер.

Распаду государства в 1991 году Кикабидзе, по его признанию, обрадовался. По этому поводу даже накрыл с друзьями стол и крепко напился.

Как и полагается порядочному манкурту, Вахтанг Кикабидзе ненавидит СССР, с удовольствием пользуется всем, что тот ему дал, однако ничего нового заработать к своему имени, кроме грязи, так и не сумел. — Филипп Масловский (@soulstray) 20 июня 2018 г.

В России критические замечания народного артиста Грузии не оценили. Сенатор Алексей Пушков подчеркнул: если бы не СССР, Кикабидзе остался бы "малоизвестным певцом с окраины Европы". "Годы он набрал, мудрости – нет", – написал законодатель на своей странице в Twitter.

Отреагировали на слова актера и в Госдуме. Первый зампред комитета нижней палаты по культуре Владимир Бортко в беседе с корреспондентом "Говорит Москва" тоже напомнил, что популярность Кикабидзе получил именно во времена СССР.