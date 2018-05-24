В соцсетях обсуждают новое движение в поддержку Собянина

В Сети стремительно набирает популярность флешмоб в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина. Хэштэг #ЗаСобянина объединил самых разных людей – музыкантов, актеров, телеведущих, а также простых москвичей. Все они выражают слова поддержки и благодарности градоначальнику.

Интернет-пользователи продолжают активное обсуждение инициативы учредителя благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер. На своей странице в Facebook она выступила с призывом объединиться в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина.

Накануне градоначальник посетил Первый московский хоспис имени Веры Миллионщиковой. Он пообщался с медиками и пациентами, обсудил повышение качества паллиативной помощи. Только за прошлый год помощь была оказана 28 тысячам пациентов с тяжелыми заболеваниями и злокачественными образования. Мэр заверил: власти продолжат развивать паллиативную помощь. Помимо прочего, будет создана единая система, которая объединит социальные и медицинские программы помощи нуждающимся.

Нюта Фредермессер помогает хронически больным и пожилым уже много лет. После визита мэра она написала пост в Facebook, где выразила слова благодарности и поддержки городским властям, которые развивают программу паллиативной помощи в столице.

"Я и рассчитывать не могла раньше на такую поддержку со стороны городской власти, и я хочу еще многое успеть", – отметила она.

Рассказала Нюта и об интересном случае, произошедшем во время визита Собянина. По ее словам, один из пациентов хосписа по имени Анатолий уже семь лет живет со своей гражданской женой, у них семеро детей. И вот, наконец, он решился сделать ей предложение. Но с условием: на законный брак, пошутил Анатолий, он согласится лишь в том случае, если их распишет президент Владимир Путин. "Путина мы не обещали:) Но пришел Собянин", – рассказала Федермессер. Анатолий был очень искренне рад и счастлив, что поздравить с бракосочетанием его пришел сам мэр, отметила она.





В конце своего поста Федермессер предложила несогласным стремиться к конструктиву, а не ссориться с ней. По ее словам, и медики, и пациенты, и чиновники – все вместе должны двигаться вперед, а не быть по разные стороны баррикад.

Инициатива Федермессер нашла отклик у москвичей. Главный врач ГКБ №1 имени Н.И Пирогова Алексей Свет у себя в Facebook напомнил о помощи мэра после катастрофы в метро в 2014 году, кроме того, медик подчеркнул, что вряд ли увидел бы столетних москвичей "с поставленными за два часа от начала инфаркта стентами". "Движение говоиишь ты. Да пусть это будет движение за нашего мэра! Собянина в мэры Москвы!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Прим. Ред.)", – написал он.

К движению в поддержку Сергея Собянина присоединились и представители творческих профессий: музыканты, актеры, а также телеведущие, спортсмены и многие другие. Все они отмечали человеческие качества мэра, а также то, как много он сделал для столицы.



В процессе дискуссии вокруг поста Федермессер родился и лозунг движения. "Отличный текст про неравнодушных людей, которые должны держаться вместе... Предлагаю организовать общественное движение "Я за Собянина!" – написал в своем Twitter телеведущий Андрей Малахов.

В свою очередь, пародист Максим Галкин выразил опасение, что Нюта Федермессер рискует навлечь на себя гнев со стороны некоторых представителей общественности, в среде которой поддерживать чиновника - "это не комильфо". Он с сожалением отметил, что в наше время в тренде видеть только негатив и распространять его. "А я сижу на террасе кафе и смотрю на живописную Пятницкую и думаю, что Сергей Семенович стал первым руководителем столицы за всю её новейшую капиталистическую историю, которому удалось остановить и даже повернуть вспять коммерциализацию городского центра", - подчеркнул пародист.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 23 Май 2018 в 2:03 PDT

По словам Галкина, ему нравится, как Собянин относится к Москве. Сергей Семенович, я за Вас!", – написал артист в Instagram.

Солидарность с Нютой Федермессер выразил и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, Москва за последние годы стала одним из лучших городов не только в Европе, но и во всем мире. "Уверен, что нынешний путь Москвы – по-настоящему чемпионский! Присоединяйтесь к нам, друзья!" – призвал он читателей своего блога.

Происходящим в городе довольна и певица Кристина Орбакайте. Она призналась, что больше всего в Москве ей нравится район рядом со станцией метро "Маяковская". По словам певицы, Триумфальная площадь преобразилась до неузнаваемости, были установлены качели, лавочки, хаотичная парковка ушла в прошлое. "Мэр сделал много для Москвы. На Тверской происходит много интересных событий для горожан и туристов. Рада, что этому уделяется такое внимание #МОЯМОСКВА #ЗАСОБЯНИНА", – написала Орбакайте

Поддержала мэра и знаменитая семейная чета – певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. "Такой "Черешневый лес" мог вырасти только в Москве. Вот сидели, общались и пришли к выводу, что наша столица прекрасна как никогда, поэтому мы #ЗаСобянина", – оставила Валерия запись в Instagram. На фото она вместе с супругом в компании саксофониста Игоря Бутмана, пианиста Дениса Мацуева и предпринимателя Михаила Куснировича.

Иосиф Пригожин, по обыкновению, был весел и позитивен. "После съеденного в большом количестве моего любимого мороженого в ГУМе, пойду пешком в сторону дома и буду кайфовать от красоты нашего города", - поделился настроением продюсер.

Не смогла остаться в стороне от движения в поддержку мэра и Лариса Гузеева. На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала стильное фото, где она сидит на летней веранде ресторана в окружении цветов. Вчера у актрисы был День рождения. "Злопыхатели скажут: вот, мол, Гузеева, греется, наверное, где-нибудь в Каннах на Лазурном берегу или на Майорке. Не угадали, господа хорошие! Это Москва – свежая и обновленная", – написала Гузеева.

По ее словам, город с каждым годом все лучше, и в этом прямая заслуга Сергея Собянина. "Хочу, чтобы и дальше этот человек был Мэром", – сказала Гузеева.

Поддерживают градоначальника и люди спорта. Так, футболист Алексей Смертин признался, что очень любит гулять по улочкам старого центра. Преображению столицы он очень рад. "Москва по праву соответствует статусу одного из лучших городов мира", – написал он в Instagram, подчеркнув, что почти в каждом московском дворе можно найти футбольные площадки, где играют и дети, и взрослые.

Развернувшееся движение в поддержку Сергея Собянина во многом стало неожиданностью для мэрии. Как пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на неназванный источник, чиновники обсуждали волонтерское движение, но не собирались привлекать известных людей. То, что произошло после поста Нюты Федермессер стало для них неожиданностью. Но неожиданностью приятной, и такой поворот они не могут не поддерживать.

