В США раскрыли план ядерной атаки на Россию

В США в открытом доступе оказались любопытные архивные данные, свидетельствующие о подготовке американских ВВС к ядерной войне с нашей страной. Материалы опубликовало влиятельное издание The National Interest.

План был составлен в 1950-х годах, в разгар холодной войны, и предусматривал атаку на крупнейшие города Советского Союза. Всего в качестве целей было указано 1200 населенных пунктов, включая столицы – Москву и Ленинград, которые обозначались в документе целями первой и второй важности соответственно.

Как отмечает The National Interest, Военно-воздушные силы США массированной атакой должны были уничтожить советские ВВС, прежде чем они могли нанести ответный удар. Планировалось сбрасывать термоядерные бомбы так, чтобы они взрывались не на земле, а в воздухе. В документах говорится, что это нанесло бы гораздо больший ущерб противнику.

В соответствии с опубликованной информацией, следующими после аэродромов целями должны были стать населенные пункты. При этом о потерях среди мирного населения американцы, видимо, вовсе не задумывались.

Стоит отметить, что Запад разрабатывал план массированной атаки на СССР еще до окончания Второй мировой войны. Один из самых известных из них – операция "Немыслимое", которую распорядился разработать премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.





По расчетам Лондона, война с Советским Союзом должна была начаться 1 июля 1945 года. Запад рассчитывал, что СССР будет крайне истощен после кровопролитной войны с Германией. Британские стратеги планировали закончить войну еще до наступления зимы. Черчилль, как отмечают историки, не хотел повторять ошибку Адольфа Гитлера и пасть под ударами генерала Мороза.

Несмотря на превосходство западных союзников в авиации, налицо недооценка Лондоном и Вашингтоном сухопутной мощи Советской армии. Она в разы превосходила по возможностям дислоцированные летом 1945 года американские и британские части.