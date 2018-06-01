Маленький мальчик удивил реакцией на ласки Порошенко
Фото с мероприятия разместил сайт Strana.ua. Один из кадров развеселил пользователей Сети.
На снимке видно, как президент гладит по голове мальчика, но ребенку явно не нравится ласка. Мальчик скривил лицо и стал выглядеть сильно приунывшим.
Порошенко в этот момент общался с посетителями фестиваля и не заметил реакции ребенка. Рядом с президентом находилась его супруга. Женщина сделала вид, что рассматривает книги и не замечает неловкой ситуации.
Отметим, что на мероприятии украинский лидер сказал приветственное слово участникам и купил несколько книг. Президенту приглянулась монография Сергея Литвина "Симон Петлюра в борьбе за независимую Украину" и переиздание антологии "Украинская авангардная поэзия".
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