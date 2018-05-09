В День Победы Порошенко смешал с грязью Россию

Президент Украины Петр Порошенко в преддверии Дня Победы продолжил запущенный несколько лет назад процесс переписывания истории и в очередной раз обвинил Россию во всех бедах своей страны. Не забыл лидер Незалежной и о потери Крыма.

В День памяти и примирения, отмечаемый на Украине 8 мая, Порошенко выступил с очередной антироссийской речью. В ней традиционно прозвучали обвинения в захвате Крыма, но, пожалуй, впервые украинский лидер замахнулся на исторические события времен Великой Отечественной войны, которые до этого на Украине не пытались исказить.

В своей речи Порошенко несколько раз упомянул советские загранотряды, которые расстреливали не желающих идти в атаку, пишет издание "Политнавигатор". По его словам, почти миллион советских солдат были расстреляны своими.

"Им, как доказали все послевоенные десятилетия, победа над Гитлером была нужна для того, чтобы покорить другие страны", – заявил президент, перечеркивая таким образом заслуги украинцев в годы войны.

Далее Порошенко набросился на "Бессмертный полк", который, по его мнению, Россия рассматривает как подразделение современных вооруженных сил.

"Его миссия – участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами и не только против Украины, но и против Европейского Союза, против Соединенных Штатов, против других стран и, собственно говоря, против всего мира", – отчеканил украинский лидер.

#Порошенко: В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором https://t.co/l1nvWcNjOR — Gordonua.com (@Gordonuacom) 8 мая 2018 г.

Напомним, что с 2015 года на Украине 8 мая отмечается новый праздник – День памяти и примирения. А с 2016 года 9 мая в Незалежной уже не День Победы в Великой Отечественной войне, а День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В последние годы в стране все чаще раздаются голоса об отмене празднования 9 мая. Ежегодно в этот день на улицах украинских городов националисты нападают на ветеранов и участников акции "Бессмертный полк". Власти при этом бездействуют, фактически поощряя эти провокации.