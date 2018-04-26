Спустись на землю: Порошенко подняли на смех после слов о могуществе армии
"Гордилась овца, что у нее хвост как у жеребца", — ответил украинскому президенту пользователь Twitter @rom_krd. "Вы, видимо, давно не были в нашей армии. Спуститесь на землю, дорогие друзья", — призвал пользователь Facebook Сергей Сема. "С 5-го места в 2013 году добрались-таки до 8-го в 2018 году. Надо еще поднажать и вырвать 9-е в 2019 году!" – отметил комментатор Otto Namenlose.
Накануне, 25 апреля, президент Петр Порошенко похвастался тем, что вооруженные силы Украины заняли восьмое место в рейтинге сильнейших армий Европы.
Президент с гордостью написал у себя в соцсетях: "По версии Global Firepower, украинская армия – сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран-не членов НАТО. Гордимся нашими военными!"
Интересно, что Порошенко до этого не раз давал оценки своим вооруженным силам, причем они зачастую отличались друг от друга. Так, в 2015 году он утверждал, что украинская армия входит в пятерку сильнейших на континенте.
Вероятнее всего, Порошенко попытался поднять боевой дух у солдат либо примерить образ президента-стронгмена накануне выборов. Но одним пафосом сыт не будешь #Порошенко #война #армия #dsnewshttps://t.co/Ny8BA2tAeA— Dsnews (@dsnews_) 16 апреля 2018 г.
В прошлом году президент говорил, что его армия мощна как никогда и может противостоять вооруженным силам любого государства.
Лучшая армия Европы готовится принять на вооружение "святые Джавелины".— WTF (@_Grandchild_) 7 апреля 2018 г.
Забыли на колени встать же, не по Уставу...#армия #Европа #джавелины #Украина #майдан #порошенко pic.twitter.com/N9yYToe5SK
Между тем в открытом доступе в Сети имеются данные ежегодного рейтинга военной мощи Global Firepower о том, что армия Украины находится на 30 месте в мире.
сЫльнейшая армия олигарха #порошенко устроила самоподрыв.. таки они продолжается #могилизация пушечного мяса, в ЕС очень нужны новые органы!https://t.co/PEAvgIafRi..#Одесса #Киев #Харьков #Ужгород #Николаев #Измаил #Днепр #НД #Odessa pic.twitter.com/UAdEkrqRWj— Народная Дружина (@nardrujina) 26 марта 2018 г.
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