Неуловимый гусь прервал бейсбольный матч и врезался в табло

Курьезный случай произошел в городе Детройт во время матча между командами "Лос-Анджелес Энджелс" и "Детройт Тайгерс". Сначала птица несколько раз облетела поле по кругу, доставляя массу неудобств спортсменам. Когда нежеланного гостя попытались прогнать, гусь от испуга врезался в табло и упал на трибуны, передает SBNation. Птицу аккуратно подобрали и выпустили сотрудники стадиона. Сообщается, что животное не пострадало. Инцидент вызвал неоднозначную реакцию в Сети. "Это одновременно и забавное, и печальное зрелище. Мне стало жалко гуся, но его поведение меня развеселило. Похоже на старые добрые мультики", написал один из пользователей.

A goose was on the field in Detroit during a rain delay, and then they tried to get it off the field. So it flew away. And smashed into a video board. pic.twitter.com/BGhZhQ84CB