Порошенко поставил крест на русском языке

Власти Незалежной продолжают бессмысленную борьбу с русским языком. Президент страны Петр Порошенко подписал указ об укреплении статуса украинского языка и содействии создания единого украинского культурного пространства. Глава государства, видимо, забыл, что половина его сограждан общаются на русском языке.



Порошенко посетовал на то, что в программах национального телевидения много говорят на русском языке, а по радио звучат песни российских исполнителей. Так не должно быть, решили украинские власти и решили окончательно задушить русский язык.

"Я принял решение и подписываю указ о том, с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтоб язык защитить", – сказал Порошенко, выступая на школьной линейке в Ивано-Франковске. Президент поставил подпись под документом в прямом телеэфире.

С октября 2017 года на украинских радиостанциях по решению властей были увеличены квоты на украинские песни с 25% до 30%, а телекомпании должны обеспечивать в течение первого года своей работы трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента, сообщает РИА Новости.

Истерики по поводу русского языка разгораются на Украине регулярно. Не так давно в Верховной раде депутат Андрей Тетерук набросился с обвинениями в адрес ООН, которая, по его мнению, занимается пропагандой русского языка. На иллюстрации, которую народный избранник продемонстрировал своим коллегам, было показано, что украинский язык является производным от русского. Языковой вопрос, заявил Тетерук, – не что иное, как часть гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, вовлекая в нее даже ООН.

Стоит отметить, что с момента победы Евромайдана в 2014 году Киев ведет целенаправленную войну с русским языком, ущемляя права русскоязычных граждан страны. В 2017 году был принят закон об образовании, в соответствии с которым школьники никогда не узнают, что такое русский язык. Полная украинизация произойдет в 2012 году.

Удивительно, но значительная часть украинцев в повседневном общении используют русский. Судя по последним соцопросам, на языке Пушкина и Лермонтова говорят 44,5% граждан страны, в столице Украины таких еще больше – около 80%.