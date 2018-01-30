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Украинский писатель нуждается в лечении после нападения на Пушкина

Александр Пушкин. Фото: GLOBAL LOOK press
Украинским деятелям культуры, нападающим на Пушкина, Булгакова и Высоцкого, следует провериться у психиатра. С таким предложением выступил российский политолог.
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Дискуссия вокруг имени великого русского поэта продолжается. В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин посоветовал украинским писателям обратиться к врачам соответствующей практики – невропатологам или психиатрам.

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"Понятно, что речь идет об острой форме модной нынче болезни – русофобии, которая, к сожалению, поражает кору головного мозга, и человек несет всякую чушь", – сказал Алексей Мухин.

Между тем литератора, накануне обвинившего Пушкина и Булгакова в плагиате, вывели на чистую воду. Оказывается, украинский писатель Юрий Винничук сам списывает у коллег. Его заявление о том, что Пушкин и Булгаков занимались плагиатом, подняли на смех в экспертном сообществе.

"Мало кто читал великого писателя Винничука, но кое-кто прочел, и Винничук был пойман на полном плагиате. В своей книге "Тайны львовского кофе" он целыми страницами переписал произведение российского писателя Николая Пучерова "Все о кофе", – напомнил политолог Владимир Корнилов. 

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что украинским писателям не удастся поставить под сомнение историческую подлинность русской литературы обвинениями классиков в плагиате.  


Накануне, 29 января, украинский литератор Юрий Винничук обвинил Александра Пушкина и Михаила Булгакова в плагиате. По его словам, французы не воспринимают творчество Пушкина, считая его обычным эпигоном французской поэзии. "Немало классических стихотворений Пушкина, в том числе "Письмо Татьяны", – это перепевы с французского", – считает писатель.

Что касается недавней дискуссии вокруг творчества Виктора Цоя и Владимира Высоцкого, которых называли инструментом Кремля, то она вызвана необходимостью начать лечение украинского общества. Так полагает директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, который и поднял недавно эту тему.

"Рентген не ломает костей – лишь фиксирует переломы", – написал Вятрович в Facebook, подчеркнув, что подобные процедуры необходимы Украине, чтобы начать лечение.

Отметим, что борьбу с русским языком и всем, что связано с Россией, Киев начал сразу же после победы Майдана. Власти сняли все вывески на русском, отменили объявления на ненавистном им языке на вокзалах и в транспорте. Специальные дружины ходили по киевским кафе и ресторанам и проверяли, не используется ли в меню русский язык.  

За последние три года новая украинская власть запретила к показу в кинотеатрах и по телевизору десятки российских и советских фильмов, ограничила концертную деятельность российских артистов на территории Незалежной. В черном списке сейчас более 100 фамилий актеров и журналистов.

30 января 2018, 19:13

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