В Донбассе приготовились к танковому наступлению Украины
Предполагалось, что к месту направлен спецназ ДНР, который не допустит прорыва линии обороны по горловскому направлению. Эксперты уже успели назвать происходящее полномасштабным военным наступлением.
По их мнению, появление украинской техники под Горловкой не стало бы неожиданностью. Специалисты вспомнили утекшие в Сеть фотографии, на которых украинские силовики перебрасывали технику за пару недель до этого, передает РИА Новости.
Позже информация о том, что танки ВСУ выдвинулись к Донецку по горловскому направлению была опровергнута. "Никакого танкового наступления под Горловкой нет", - заявил источник в оперативном командовании республики.
Напомним, что дачный поселок Чигари в окрестностях Горловки был взят под контроль украинскими бойцами. Позже солдаты ДНР отбили основные высоты рядом с населенным пунктом и взяли противника в окружение.
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