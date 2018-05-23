На выступлении Марии Захаровой произошло ЧП

Нештатная ситуация вынудила официального представителя МИД России прервать еженедельный брифинг. Во время выступления Марии Захаровой неожиданно раздался сильный шум, заглушивший ее слова.

Брифинг представителя российского внешнеполитического ведомства был посвящен широкому кругу тем – от слухов об отставке Сергея Лаврова до активизации боевых действий в Донбассе. Мария Захарова отвечала на вопросы журналистов, по своему обыкновению, подробно.

Однако внезапно раздался громкий шум, который отвлек спикера и заглушил ее слова. Брифинг пришлось прервать. Как выяснилось, на полную мощность включилась вентиляция в зале. Захарова была вынуждена ждать, пока отключат воздушную систему – так что она объявила перерыв в общении с журналистами.

Спустя пять минут брифинг продолжился. Представитель МИДа рассказала журналистам в частности о том, что объявленный Киевом выход из СНГ негативно отразится на простых украинцах.

"Печально, что от этих очевидно политизированных действий Киева пострадавшими окажутся простые граждане Украины, которым выход из содружества преподносится как единственная возможность продвинуться на пути к заветной цели – интеграции с ЕС. СНГ никак, никаким образом, не мешало украинской стороне активно этим заниматься", – цитирует представителя МИД РИА Новости.

#Захарова: Подыгрывая милитаристскому настрою Киева и открыто лоббируя идею поставок туда летальных вооружений, @SpecRepUkraine не только подливает «масла в огонь», но и ассоциирует себя с одной из сторон конфликта, ставя под вопрос роль посредника в урегулировании кризиса — МИД России ���� (@MID_RF) 23 мая 2018 г.

Комментировала Захарова и ситуацию с "делом Скрипалей". Она подчеркнула, что российские граждане – Сергей и Юлия Скрипаль – удерживаются властями Великобритании от контактов с российской стороной. "Возможно и силовым методом, в неизвестном месте и в неизвестном состоянии", - добавила Захарова. По ее словам, Лондону ничто не мешало дать доступ к гражданам нашей страны российским дипломатам.